Ultime Notizie – Attivisti lanciano liquido nero su capolavoro Klimt a Vienna – Video

(Di martedì 15 novembre 2022)ambientalisti hanno spruzzato delsu undel pittore austriaco Gustav‘Morte e Vita’ esposto al Leopold Museum di. Il gesto è stato rivendicato dal gruppo ‘Ultima Generazione’ in un post su Twitter in cui si sottolinea che “i nuovi pozzi di petrolio e gas sono una condanna a morte per l’umanità”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Il Sole 24 ORE

Mondiali, i giocatori della Francia in sostegno delle Ong: ecco la lettera, con oggetto la tutela dei diritti umani La Francia si pone in sostegno delle Ong. I calciatori francesi, in partenza verso ...... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito In Egitto si svolge Cop27, ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, recensioni e guide all ... Ucraina ultime notizie. Attacco russo su città ucraine: lanciati 70 missili. Mezza Kiev al buio Nei precedenti 16 giorni si erano già verificati altri 11 sbarchi. Tra gli ultimi migranti approdati a Roccella Ionica ci sono diverse donne, due neonati e una decina di bambini. Prima di raggiungere ...La terza e ultima stagione di Sky Rojo arriverà su Netflix (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) il 13 gennaio 2023 Verónica Sánchez, Lali Espósito e Yany Prado interpreteranno ...