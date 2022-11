Ufficiale | Falcao è il nuovo coordinatore sportivo del Santos

(Di martedì 15 novembre 2022) Con un comunicato, ilha ufficializzato che ildel club è Paulo Roberto Falcão. L’ex centrocampista della Roma andrà quindi nel club di San Paolo. Ecco il breve tweet: “I colloqui fra il presidente Andres Rueda e l’ex centrocampista e allenatore della squadra brasiliana erano in corso da circa un mese e i due hanno atteso la fine del Brasileirão per dare l’annuncio”. SportFace.

