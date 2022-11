UeD | Teresa Cilia svela i motivi della rottura con Salvatore

... di cui ormai tutti erano al corrente, l'ex tronista ha dichiarato: A questo punto, una volta tolto dal petto un peso che si portava indietro da tanto tempo,Cilia ha proseguito mettendo i ...ha mantenuto il riserbo sui motivi della rottura , seppure abbia tenuto a specificare di essere stata davvero molto male. Nonostante tutto, via Instagram, l'ex volto diha confermato di ...Una coppia celebre di Uomini e Donne scoppiata per i ripetuti tradimenti di lui. Il racconto della donna Dallo studio di Uomini e Donne nel corso degli anni sono uscite mano nella mano diverse coppie; ...L'ex tronista si è sfogata via Instagram Stories contro l'uomo che prima l'ha portata all'altare e poi ha deciso di tradirla in più di un'occasione ...