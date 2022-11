Ue | Mattarella | “Migranti e clima sfide da risolvere insieme”

(Di martedì 15 novembre 2022) (Adnkronos) – “Non possiamo limitarci al ricordo” dell’integrazione europea “ma dobbiamo fare la nostra parte nel tempo che ci appartiene, va costruita continuamente, giorno per giorno, non soltanto perché tuttora incompleta, ma anche perché mutano le condizioni e mutano quindi gli oggetti da condurre all’integrazione”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, nel suo intervento a Varese all’inaugurazione dell’Anno accademico dell’Università Insubria, sottolineando che “come quella della sanità, che richiede un’integrazione collaborativa mondiale”. “Ma richiedono un’integrazione tutte lepiù importanti che abbiamo di fronte: dal, alle migrazioni, indotte in buona parte dai mutamentitici che stanno desertificando ampi spazi di territorio mondiale”. ...

... il governatore della Liguria Giovanni Toti riferendosi al contenzioso tra Italia e Francia sull'accoglienza aidopo anche l'intervento del Presidente della Repubblica, Sergio. '...Lo ha detto il presidente Sergioparlando all'inaugurazione dell'anno accademico dell'...che il Quirinale sta tessendo per cercare di fermare lo scontro tra Italia e Francia suie ...Il capo dello Stato all'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università dell'Insubria a Varese: sfide come quella della sanità, del ...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...