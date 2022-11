Ucraina | Zelensky | “Pace si avvicina per tutto il paese”

Grano e Zaporizhzhia al centro del vertice- Erdogan - Guterres Il presidente ucraino, l'..., raggiunto un accordo preliminare sul grano, in Turchia un centro di coordinamento I ...In visita a Kherson il presidente ucraino Volodymyrha definito la liberazione della città "l'inizio della fine della guerra". Gran parte dell'orientale e meridionale, però, è ancora sotto il controllo russo e la stessa città di ...La pace per l'Ucraina si sta avvicinando. Per tutto il nostro Paese". Lo ha dichiarato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, nel suo messaggio video notturno. "Quando c'è una bandiera ucraina, ...Zelensky in visita a Kherson: le foto Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha fatto una visita a sorpresa nella città di Kherson, a pochi giorni dal ritiro delle truppe russe dopo mesi di… Leggi ...