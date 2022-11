Ucraina | Zelensky | “Pace si avvicina per tutto il paese”

Inintanto il presidente Volodymyrha visitato a sorpresa la città di Kherson, da pochi giorni liberata. Poco prima il governatore Yaroslav Yanushevich , aveva invitato i residenti ...Per il presidente ucraino Volodymyr, Mosca " pagherà per quello che ha fatto ". "Dalla ...dato il via libera alla creazione di un meccanismo di compensazione per i crimini russi in", ...Con 94 voti a favore e 14 no, l’Assemblea generale dell’Onu ha approvato la risoluzione contro la Russia. La Cina ha espresso voto contrario.Dopo aver visitato Kherson liberata e in festa, il presidente ostenta ottimismo dopo i continui successi militari favoriti dalle armi occidentali ...