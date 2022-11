Ucraina ultime notizie Missili russi sulla Polonia | forse colpiti da contraerea Kiev | ?due morti Usa | ?difenderemo territorio Nato

(Di martedì 15 novembre 2022) Le truppe russe si sono ritirate di circa 15-20 km dalle linee attrezzateriva sinistra del fiume Dnepr, a Kherson, e vanno verso l’entroterra per proteggersi dai bombardamenti delle forze armate dell’. Zelensky al G20: passi concreti da Mosca per la pace o è truffa. Lavrov, il mondo sa che la guerra è provocata dagli Usa. Il presidente francese Macron e l’omologo cinese XI Jinping a margine del G20 di Bali ribadiscono la necessità del rispetto dell’integrità territoriale e della sovranità dell’e concordano sull’urgenza di una descalation

Il Sole 24 ORE

Il Pentagono ha avviato un'indagine sulle notizie riguardanti i missili russi che avrebbero colpito il territorio della Polonia, causando due morti. Lo ha detto il portavoce del Pentagono, il generale ...La Polonia reagisce subito agli attacchi della Russia: assetto da combattimento 'Lenotizie dalla Polonia sono delle più preoccupanti. Ci stiamo consultando in modo attento con la Polonia e ... Ucraina ultime notizie. Colpito dai missili russi anche un paese in Polonia. Usa: difenderemo ogni ... Noi e i nostri partner conserviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo, come gli ID univoci nei cookie per il trattamento dei dati personali. È possibile accettare o gestire le vostre sc ...Dopo aver parlato con i leader del G20, che si sono riuniti a Bali, in Indonesia, il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky ha pubblicato su Telegram una dichiarazione in cui ha elencato le condiz ...