Ucraina ultime notizie Attacco russo su Kiev e altre città | lanciati 70 missili Macron e Xi | Urge de-escalation

(Di martedì 15 novembre 2022) Le truppe russe si sono ritirate di circa 15-20 km dalle linee attrezzate sulla riva sinistra del fiume Dnepr, a Kherson, e vanno verso l’entroterra per proteggersi dai bombardamenti delle forze armate dell’. Zelensky al G20: passi concreti da Mosca per la pace o è truffa. Lavrov, il mondo sa che la guerra è provocata dagli Usa. Il presidente francesee l’omologo cinese XI Jinping a margine del G20 di Bali ribadiscono la necessità del rispetto dell’integrità territoriale e della sovranità dell’e concordano sull’nza di una d

Cremlino: l'operazione speciale prosegue, perché Kiev rifiuta i negoziati. Nato conferma il supporto. Al G20 le richieste per la fine della ... Ucraina ultime notizie. Truppe russe in ritirata su riva sinistra Dnepr. Macron e Xi: Urge ... Continuano i bombardamenti russi sulle città ucraine. Oggi pomeriggio bombe sono cadute su Kiev e su Leopoli dove è stato colpito un centro ..."La guerra in Ucraina ha fatto emergere gli errori commessi negli ultimi decenni nelle politiche energetiche. A seguito dello scoppio della crisi, però, potrebbe aprirsi l'opportunitá di creare un ...