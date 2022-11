Ucraina ultime notizie Attacco russo su città ucraine | lanciati 100 missili «Colpito un paese in Polonia»

(Di martedì 15 novembre 2022) Le truppe russe si sono ritirate di circa 15-20 km dalle linee attrezzate sulla riva sinistra del fiume Dnepr, a Kherson, e vanno verso l’entroterra per proteggersi dai bombardamenti delle forze armate dell’. Zelensky al G20: passi concreti da Mosca per la pace o è truffa. Lavrov, il mondo sa che la guerra è provocata dagli Usa. Il presidente francese Macron e l’omologo cinese XI Jinping a margine del G20 di Bali ribadiscono la necessità del rispetto dell’integrità territoriale e della sovranità dell’e concordano sull’urgenza di una descalation

Almeno un morto nei raid sull'. Colpite infrastrutture energia: oltre 7 milioni di case sono senza elettricità. Esplosioni anche a Leopoli e Kharkiv. Kiev, abbattuti 73 degli oltre 90 missili ... Ucraina ultime notizie. Attacco russo su città ucraine: lanciati 100 missili. Mezza Kiev al buio Nelle ultime settimane però hanno discusso in prevalenza di due ... non solo perché gli Usa insistono sul principio che "nulla verrà deciso sull'Ucraina senza l'Ucraina", ma soprattutto perché la ...Interrotto il trasporto elettrico a terra, la metropolitana". "Gli Stati Uniti condannano fermamente gli ultimi attacchi missilistici della Russia contro l'Ucraina, che sembra abbiano colpito edifici ...