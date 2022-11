(Di martedì 15 novembre 2022)– Laa ha lanciato un nuovostico su vasta scala contro l’. Una settantina ilanciati, secondo Yuriy Sak, consigliere del ministro ucraino della Difesa. In un primo commento, il capo dell’ufficio della presidenza, Andriy Yermak, ha parlato di reazione russa al discorso del presidente Volodymyr Zekensky al G20. “Laa risponde al potente discorso di Zelensky al G20 con un nuovostico. Veramente qualcuno pensa seriamente che il Cremlino voglia la pace? Comunque alla fine i terroristi perdono sempre”, ha scritto su Twitter. Asono stati colpiti due edifici nel distretto di Pechersk. Lo ha reso noto il sindaco, Vitali Klitschko. In ...

Ucraina nuovamente sotto attacco: pioggia di missili russi da Kiev a Kharkiv La capitale è di nuovo sotto attacco. Missili anche sul resto del Paese Bombe russe su Kiev. Il sindaco, Vitali Klitschko, ha riferito che alcuni missili russi hanno colpito la capitale ucraina… Leggi ...Un alto edificio è stato colpito a Kiev, da un raid missilistico russo. Esplosioni a Leopoli e Kharkiv: lo riferiscono le autorità locali ...