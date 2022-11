Ucraina | missili russi nel centro di Kiev | le fiamme avvolgono un palazzo – Video

(Di martedì 15 novembre 2022) Due edifici residenziali sono stati colpiti daneldi, nel distretto di Pechersk, questo pomeriggio. Neldiffuso dal vice capo dell’ufficio di Volodymyr Zelensky Kyrylo Tymoshenko si vede un interoavvolto dalle. “I sistemi di difesa aerea hanno abbattuto diversisopra. Medici e soccorritori sono sul posto, Maggiori dettagli più tardi”, ha scritto su Telegram il sindaco della capitale, Vitali Klitschko. Le sirene antiaeree hanno dato l’allarme in tutte le regioni del Paese. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

