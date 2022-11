Ucraina | Kiev sotto attacco | colpiti due palazzi | Mosca risponde a Zelensky coi missili

Il Sole 24 ORE

Dopodiché, penso che oggi inizieranno le azioni investigative', ha detto Klymenko alla tv. Video su questo argomento Danni critici alle infrastrutture di Kherson. Ma Zelensky punta al colpo ...Cremlino: l'operazione speciale continua, perchérifiuta i negoziati. Nato conferma il supporto. Al G20 le richieste per la fine della ... Ucraina ultime notizie. Truppe russe in ritirata su riva sinistra Dnepr. Macron e Xi: Urge ... L’Ucraina festeggia la liberazione di Kherson: le truppe di Kiev hanno riconquistato la città nel Sud del Paese, dopo il ritiro delle truppe russe che si sono riposizionate in un’altra zona della ...Milano, 15 nov. (LaPresse/AP) - Il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, ha riferito che alcuni missili russi hanno colpito la capitale ucraina. "Attacco alla ...