Ucraina | diretta – Meloni al G20 | “L’energia non sia più un’arma contro altri Paesi” Zelensky lancia le sue “dieci proposte” per la pace

... GLI AGGIORNAMENTI IN). Le altre donne presenti leggi anche G20 a Bali, programma e temi ...globali condivise' comprese quelle poste dalla Cina e degli sforzi in corso per aiutare l'a '......19:55 Meloni: "Siamo in acque tempestose, impatto della guerra devastante" 'Quando l'Indonesia ha assunto la Presidenza del G20 era impossibile prevedere che la Russia avrebbe invaso l'e il ...Il trionfo annunciato dello scorso maggio all'Eurovision Song Contest di Torino con Stefania, davanti a 161 milioni di spettatori, ha fatto di loro dei veri e propri ambasciatori della ..."Sappiamo che la pace per l'Ucraina si sta avvicinando. Per tutto il nostro Paese" ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo consueto video serale su Telegram, dopo aver visitato in ...