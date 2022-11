Ucraina | diretta – Kiev sotto attacco | sirene antiaeree in tutto il Paese Cremlino | “Operazione continua perché rifiutano il negoziato”

(Di martedì 15 novembre 2022) I tentavi di distensione al G20 in corso a Bali sembrano non portare a nulla. Zelensky ha lanciato le sue “dieci proposte” per la pace, bocciate subito da Lavrov: “Non realistiche”. E poi ha aggiunto: “Il conflitto è provocato dagli Stati Uniti”. Macron ha chiesto a Xi di convincere Putin a tornare al tavolo. L’intervento di Meloni: “L’energia non sia più un’arma” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

... ha scritto Infantino ( GUERRA IN, SEGUI GLI AGGIORNAMENTI IN). Il presidente Fifa: 'Il calcio può essere l'innesco di un gesto positivo' leggi anche Qatar, ministro Esteri Uk: "...... a Kherson, e vanno verso l'entroterra per proteggersi dai bombardamenti delle forze armate dell'. Lo annuncia Natalya Gumenyuk, capo del Centro stampa di coordinamento congiunto delle forze ... Guerra Ucraina Russia, news. Attacco a Kiev: "due palazzi colpiti dai missili russi". LIVE Il ritiro dei russi, la compensazione dei danni di guerra, garanzie sulla sicurezza nucleare, alimentare ed energetica; il rilascio dei prigionieri e dei ...Al vertice di Bali interviene Meloni: “L’energia non sia più un’arma”. Il leader di Kiev chiede alla Russia “azioni concrete” per la fine del conflitto e suggerisce lo scambio di tutti i prigionieri.