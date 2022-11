Tutti i problemi con Qatar 2022

Leggi su ultimouomo

(Di martedì 15 novembre 2022) Come rivista di sport ci siamo interrogati su come coprire questo Mondiale, problematico sotto diversi punti di vista. Come trovare il compromesso migliore tra il nostro lavoro, che è sempre quello di dare dignità alla cultura e allo spettacolo del calcio, senza ignorare la palese violazione dei diritti umani alla base di questo torneo. Noi lo copriremo con articoli e podcast, perché questo è il nostro lavoro e pensiamo non si possa semplicemente ignorare la più importante competizione nella storia di questo sport. Allo stesso tempo, però, siamo consapevoli che non vada assolutamente dimenticato il sistematico sfruttamento delle persone che ha reso questo Mondiale possibile: c’è bisogno di costruire una memoria collettiva oggi per essere ancora più critici domani. Il ruolo dei giornali e delle riviste in questo senso è di vitale importanza e responsabilità. Di seguito trovate una lista ...