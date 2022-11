Trova un assegno della Haribo da 4 | 6 milioni e come ricompensa riceve caramelle gommose

L'incredibile scoperta di un uomo a Francoforte. L'azienda tedesca gli ha spedito a casa un pacco di prodotti per ...Di questi sette, uno è il 974 Stadium , sia Ras Abu Aboud ed è un impianto temporaneo: composto da 974 container , da qui il nome, a fine torneo sarà smontato come un Lego. Gli altri sei ...L'incredibile scoperta di un uomo a Francoforte. L'azienda tedesca gli ha spedito a casa un pacco di prodotti per ringraziarlo ...Ha trovato un assegno di 4 milioni di sterline e lo ha restituito. Ma in cambio ha avuto una magra - ma golosa - ricompensa. Il fatto è avvenuto in Germania, a Francoforte, dove un 38enne in attesa ...