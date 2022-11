“Trofeo Soci Defunti” | al via la gara regionale di bocce

Leggi su anteprima24

(Di martedì 15 novembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiCasagiove (Ce) – Torna il grande appuntamento per gli appassionati del gioco dellecon il “41°“,individuale che si terrà domenica 20 novembre 2022, presso l’impianto bocciofilo di via F.lli Ferrante,10 in Casagiove (Ce). La competizione sportiva, organizzata dalla Federazione Italianadelegazione provinciale Caserta e dalla storica realtà della G.S.S. Antonio A.S.D. di Casagiove, presieduta da Michele Comune e diretta da Roberto Mele, prevede la partecipazione di 164 formazioni nei gironi di categoria A/B/C/D provenienti anche da Frosinone, Isernia e Milano, che si sfideranno in corsia a partire dalle ore 9.00. Il giudizio disarà affidato all’arbitro Rivetti Piero (Arb. ...