Trani | stasera “Dall’Alta Langa al Barolo” | il racconto di Fontanafredda Con Andrea Farinetti

Leggi su noinotizie

(Di martedì 15 novembre 2022) Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori: Martedì 15 novembre, alle 20.30, al ristorante Terradimare, sul lungomare Cristoforo Colombo 160 (zona Colonna), si terrà una serata dal titolo “al”. E’ ildi una delle cantine storiche d’Italia,, unitamente a un viaggio degustato nel Piemonte più espressivo, la. All’evento, che vedrà la partecipazione di, figlio dell’imprenditore Oscar, enologo, ma ancor prima grande appassionato di vino, che gestisce le tenute di famiglia ad Alba,e Borgogno, la Borgogna italiana come ama definire l’alto Piemonte. “E’ un grande onore per me poter far accompagnare ...