Traffico Roma del 15-11-2022 ore 19 | 00

Leggi su romadailynews

(Di martedì 15 novembre 2022) LuceverdeBuonasera Ben ritrovati in redazione Sonia cerquetani incidente Concorde sul percorso Urbano della A24 per Teramo tra la tangenziale est via Fiorentini verso raccordo anulare altri incidenti con difficoltà di transito in Piazza Ragusa in via Prenestina altezza via di Tor de Schiaviintenso con code sulla tangenziale est direzione San Giovanni Nizza Corso di Francia la Salaria e verso lo stadio Olimpico tra Tiburtina e Nomentana code anche su viale Castrense nelle due direzioni ci spostiamo sul Raccordo Anulare C’è ancora moltofino a tratti in carreggiata interna tra Flaminia e Salaria è più avanti tra Nomentana e svincolo A24 altre cose lungo la carreggiata esterna del raccordo tra laFiumicino e la Tuscolana nel quartiere Gianicolense per lavori sempre chiusa via Felice ...