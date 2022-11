Torino | il padre del 17enne che ha confessato lo stupro | «Mi è caduto il mondo addosso Chiediamo perdono»

Leggi su open.online

(Di martedì 15 novembre 2022) Lodi una studentessa nel campus universitario Paolo Borsellino di, avvenuto lo scorso 30 ottobre, è statoieri da undi origini senegalesi. Ildell’accusato, in un’intervista rilasciata oggi Repubblica, si mostra attonito e distrutto: «Non ce l’aspettavamo. Da anni mio figlio ci dà problemi, fa tanti “casini”. Ma non immaginavo potesse fare una cosa così grave. Posso solo chiederea quella ragazza e alla sua famiglia…», esordisce. Partito dal Senegal nel 2021, l’uomo si era trasferito assieme alla sua famiglia in un piccolo paesino piemontese. Una vita adesso stravolta dalle gravi accuse di cui dovrà rispondere suo figlio: «Mi èil. Penso a noi, ai problemi che ...