Top 5 news 15 11 2022 - ore 19 | deciso il futuro di Nicola | Criscito saluta Toronto E Kessie

Emergency Live IT

Commenta per primo Le prestazioni di Cody Drameh non sono passate inosservate aiclub europei. Il 20enne laterale destro del Leeds, secondo la stampa inglese , è sul taccuino di Newcastle, Lille, Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen.Manca sempre meno alla partenza della Roma in Giappone per la tournée in programma dal 22 al 29 novembre. Durante questo periodo di permanenza i giallorossi svolgeranno due amichevoli: la prima contro ... Emergency Live, è online il magazine sfogliabile con le top news di ottobre