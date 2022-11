Tomaso Trussardi annuncia il ritorno con Michelle Hunziker | nuove foto e cena perfetta

(Di martedì 15 novembre 2022) Ormai è ufficiale,sono tornati insieme, la conferma è nelledi coppia pubblicate dall’imprenditore. Unacon tanti sorrisi e abbracci, unaal, come i vecchi tempi, quelli felici, prima della crisi.aveva già pubblicato unadiin montagna con Odino, questa volta si è lasciato andare constorie. Prima laconche alza un calice di vino, un brindisi alla coppia; poi lo scatto abbracciati, con gli occhi che sorridono insieme alle labbra. Lei non condivide le, ...

Un altro amore finito › Alessia Marcuzzi si separa dal marito Paolo Calabresi Marconi: "Ma non è la fine della nostra famiglia" › Rottura tra Michelle Hunziker e: si ...E poi la vacanza in montagna: lei postava foto, lui postava foto, e la location era la stessa…torna da Michelle Hunziker! C'è aria di riconciliazione… - guarda LA CENA ...Tomaso Trussardi ha sempre cercato di rimanere lontano dal mondo dei gossip e dei pettegolezzi, di mantenere un profilo basso. Ma essere un imprenditore di moda, tra i più importanti al mondo, nonché ...Vittorio Feltri ospite del ristorante Trussardi alla Scala si fa ritrarre con in braccio Odino, il levriero di Tomaso, quasi fosse un bambino. Il ristorante si trova al primo piano di Palazzo ...