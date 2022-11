Tina Cipollari irriconoscibile | la trasformazione lascia senza fiato

Leggi su howtodofor

(Di martedì 15 novembre 2022), la vera e propria icona del programma di Maria De Filippi Uomini e Donne, è davvero. Se avessi la possibilità di poterla vedere, stenteresti a riconoscerla.è una delle colonne portanti di Uomini e Donne, in quanto da anni insieme a Gianni Sperti ricopre il ruolo di opinionista. Laè famosa, oltre che per le sue irriverenti opinioni, anche perché il suo iconico look fatto di piume di struzzo, lustrini e capelli biondo platino.– sologossipL’opinionista di Maria De Filippi però non è sempre stata così in quanto si è presentata ai provini per diventare una delle prime corteggiatrici del dating show di canale 5 era molto diversa da come appare oggi. La scelta di ...