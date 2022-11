The Fabelmans | il nuovo film di Steven Spielberg TRAILER

01 Distribution ha rilasciato oggi il nuovo trailer italiano di, il film diretto da Steven Spielberg in arrivo nelle sale da Natale 2022. Vincitore del Premio del Pubblico durante la scorsa edizione del Toronto International Film Festival , e ...01 Distribution ha lanciato oggi il nuovo trailer ufficiale di, il film di Steven Spielberg che in Italia arriverà a Natale. LEGGI - La recensione Presentato a Toronto (dove ha vinto il premio del pubblico) e poi alla Festa del Cinema di Roma, il ...For movie fans, November and December really is the most wonderful time of the year. That’s because the holiday season is upon us — and arriving with it is Hollywood’s award season. As is the case ...Along with Swara, Japanese filmmaker Naomi Kawase will preside over the international jury which comprises Egyptian cinematographer Nancy Abdelfattah, Egyptian composer Rageh Daoud, Italian actor ...