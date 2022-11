Tesoretto Juve | ecco quanto valgono tutti i suoi giovani oggi

(Di martedì 15 novembre 2022) La rinascita dellaè passata anche dall’utilizzo didi talento; andiamo a vederequesti piccoli fenomeni. Alla sosta lantus ci arriva, sicuramente, in un buon momento considerando soprattuttosuccesso nella prima parte di stagione; fino ad ottobre la situazione dei bianconeri era disperata con la squadra in difficoltà in campionato e fuori dalla Champions. Se a livello internazionale è arrivata la retrocessione in Europa League, in campionato i ragazzi di Allegri sono riusciti a rialzare la testa anche se il percorso da fare è ancora molto soprattutto se si vuole realmente credere nella rimonta scudetto. Come abbiamo detto, la prima parte di stagione dellantus non è stata per nulla positiva; la svolta è arrivata nella ...

numero-diez.com

Unche potrebbe essere dunque investito per potenziare la rosa di Simone Inzaghi. Nel mirino sarebbe finito Duvan Zapata che potrebbe essere ingaggiato dopo l'infortunio di Romelu Lukaku. ...La Juventus ha unimportante su cui costruire il proprio futuro ma serve quel coraggio ... Inizia adesso per la, prima della sosta per i mondiali, un mini ciclo di ferro contro PSG, Inter,... L'Europa League potrebbe garantire un tesoretto alla Juve: la cifra Tempo di pausa e quindi tempo di lunghe riflessioni in casa Lazio. Le prossime settimane infatti serviranno al club per capire come in caso poter rinforzare la squadra a gennaio. Sarri ha ...Adrien Rabiot potrebbe presto salutare la Juventus. Come riportato dall'edizione odierna di Tuttosport, la trattativa tra il club bianconero e la mamma-agente Veronique sarebbe in salita per via delle ...