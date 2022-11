Terrorismo | gruppo neonazista a Napoli | cinque arresti Perquisizioni in tutta Italia

Leggi su ildenaro

(Di martedì 15 novembre 2022) Sono in tuttole misure cautelari notificate questa mattina contro i membri deldenominato “Ordine di Hagal”: quattro provvedimenti di custodia cautelare in carcere per il delitto di associazione con finalita’ dio di eversione dell’ordine democratico ed un obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria a Roma per propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. Le misure sono state eseguite da Polizia di Stato, Digos die Direzione centrale della Polizia di Prevenzione-Ucigos con il Servizio Postale e delle Comunicazioni in attuazione di un provvedimento emesso dal gip del Tribunale disu richiesta della Procura della Repubblica. L’organizzazione, finita nel mirino delle forze ...