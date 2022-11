Terremoto oggi Marche magnitudo 4 0 Scossa avvertita da Fano a Pesaro | «Qui tremiamo ancora»

(Di martedì 15 novembre 2022)nelle, dove la terra trema. Unadi4.0 circa dieci minuti dopo la mezzanotte ha svegliato la costa. «Stavo per dire che finalmente non si sentiva...

, martedì 15 novembre 2022, nuova intensa scossa di magnitudo 3.5 avvertita nelle Marche - Dati Ingv, Foto @OpenStreetMap Contributors, martedì 15 novembre 2022, nuova ...Citazione che calza a pennello con l'impresa di cui vi parleremo, che sottolinea perfettamente ...sospeso all'interno del sarcofago da fili metallici per tenerlo al sicuro in caso di. La ...Passano gli anni, si succedono i governi, ma c'è sempre una costante: il Ponte sullo Stretto di Messina. Un'opera di cui si parla da più di un secolo, ma che non è mai stata realizzata. Sembra assurdo ...Continuano le scosse di terremoto al largo della costa pesarese e anconetana. Dopo la mezzanotte di oggi (tra 14 e 15 novembre) si è verificato un ...