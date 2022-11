Terra Amara anticipazioni 15 Novembre 2022 episodio 56

(Di martedì 15 novembre 2022)15Zuleyha si trova a casa di Nihal e Cengo. La sua finta fuga è solo un modo per testare la fiducia che la sua famiglia nutre per lei. Fekeli partecipa alla cena per la raccolta fondi dell’associazione di Hunkar, dove viene messo all’asta un cuscino ricamato a mano da Zuleyha. L'articolo proviene da MediaTurkey.

