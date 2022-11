Terna | l’anomalia della società pubblica proprietaria della rete elettrica | invece di ridurre le tariffe versa miliardi di cedole a Cina e fondi di investimento

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 15 novembre 2022) È l’ennesima anomalia italiana. Unache ha la proprietà dell’interaad alta tensione, realizza i suoi ingentissimi profitti quasi esclusivamente nel mercato regolato ma è quotata in Borsa dal 2005 e applica un regime di remunerazione degli investitori estremamente generoso. In pratica si indebita ogni anno non per fare solo investimenti sulla, ma almeno per un terzopropria (ingente) posizione debitoria per far contenti azionisti che quasi al 60% non sono italiani. Stiamo parlando dispa, unico “trasmission system operator” europeo (Tso) ad essere quotato in Borsa nel panorama dell’intera Europa (continentale e non). Ha un fatturato abbastanza stabile (2,604di euro nell’ultimo ...