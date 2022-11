Tennis | svelato il calendario WTA 2023 fino a settembre | tutti i tornei femminili fino allo US Open

(Di martedì 15 novembre 2022) La WTA ha comunicato il proprioad inizio, dunque si è delineato il quadro deidifemminilead oltre metà stagione. La restante parte del programma annuale verrà rivelata nelle prossime settimane. Ad aprire le danze ci penserà la nuova United Cup, torneo misto per nazioni organizzato insieme all’ATP, che prenderà il via il 29 dicembre 2022. Il primo torneo solo femminile della stagione sarà quello di Adelaide, che lancerà la preparazione verso gli Australian(16-29 gennaio) Definite dunque anche le date deimaggiori: Il Roland Garros si disputerà dal 28 maggio all’11 giugno, Wimbledon avrà luogo dal 3 luglio al 16 luglio, mentre lo US ...

OA Sport

