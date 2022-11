Tennis | Novak Djokovic riammesso in Australia?

(Di martedì 15 novembre 2022) Cancellato il ben di tre anni Manca l’ufficialità ma sembra chepotrà tornare a giocare in. Aveva fatto il giro del mondo il suo caso. Non vaccinato era stato bandito, dopo essere stato autorizzato dama non dal Governo a giocare la prima Prova Slam, dall’. A suo carico, dopo la cancellazione del visto e l’espulsione del paese, un ban di tre anni. Ora che l’emergenza Covid sembra sia quanto meno rientrata anche il serbo dovrebbe rientrare nel paese. Attualmente impegnato a Torino con le Nitto Atp Finals il serbo ed ex numero uno al Mondo potrebbe così tornare a giocare glin Open che prenderanno il via il 16 gennaio 2023. Leggi anche:n Open,ci sarà? Si apre ...

