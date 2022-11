Tennis | Nadal | “Non ho dimenticato come si gioca | devo lavorare di più”

Leggi su sportface

(Di martedì 15 novembre 2022) Il campione del, Rafaha parlato nel mentre si trova quasi fuori dalle Atp Finals, dove manca solo l’aritmetica. Ecco le sue parole: “Sono ottimista ma sono anche pieno di dubbi. La gente che non ha dubbi è arrogante. Ma se non sei ottimista non puoi fare niente. Farò tutto quello che posso per darmi la possibilità di fare un’altra grande stagione, affrontando le difficoltà che sicuramente arriveranno. Accetto la sfida, e spero di essere pronto. Ho avuto 6 mesi molto difficili.restare positivo. Le esperienze di queste ultime due settimane non sono una sorpresa per me. E’ stato un mese molto complicato. E ora penso solo a cominciare bene la stagione 2023. Sono riuscito are due tornei in due settimane, ed è una cosa positiva. Non credo di aver...