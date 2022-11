Tennis | Binaghi | “L’obiettivo è tornare alla vittoria Coppa Davis o altro grande torneo entro 4-5 anni”

(Di martedì 15 novembre 2022) “a vincere. Vorrei che4-5l’Italia possa conquistare lao unevento”. Angelo, presidente della Federazione Italiana, sogna ine lo afferma ai microfoni dei giornalisti giunti in mattinata all’auditorium del Grattacielo Intesa Sanpaolo di Torino, dove c’è stato un convegno denominato ‘Ila Torino’. Il numero uno delazzurro, ovviamente, si è poi soffermato sull’organizzazione delle Finals: “L’anno scorso, per la prima edizione, avevamo ancora strascichi della pandemia, con capienza per gli spettatori ridotta, che non doveva essere superiore a 60%. ...

Agenzia ANSA

Le Nitto Atp Finals: valore e significato' ha come ospiti il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e Angelo, presidente della Federazione Italiana. 'Il ruolo dei privati: ...In questi giorni Angelo, presidente della Federazione italianae padel, quella strada l'ha percorsa più volte ed ora può tracciare un bilancio delle finali under 21 per concentrarsi su ... Tennis: Binaghi, tornare a vincere entro 4-5 anni la Davis - Piemonte "L'obiettivo è tornare a vincere. Vorrei che entro 4-5 anni l'Italia possa conquistare la coppa Davis o un altro grande evento". (ANSA) ...Dirigenti e amministratori locali, privati e giornalisti riuniti al grattacielo Intesa Sanpaolo mentre la città ospita il grande tennis. Binaghi, presidente della Fit: “Siamo al lavoro per garantirci ...