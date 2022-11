Temporali e grandine in Campania | nuova allerta meteo Le zone interessate

(Di martedì 15 novembre 2022) Torna il maltempo in. La Protezione civile ha emanato un nuovo avviso didi colore giallo, valido a partire dalle mezzanotte fino alle 23.59 di domani, mercoledì 16 novembre. Tra lemaggiormentedalla perturbazione in arrivo, c’è tutta la L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Forticon precipitazione anche disi stanno abbattendo in queste ore sull'Italia a causa di quella che è stata battezzata "trottola ciclonica" . Il maltempo è tornato a spazzare via le ......Il fronte attraversa la regione tra la notte e la mattinata con una bassa probabilità di... Possibili danni puntuali per isolate raffiche di vento o trombe d'aria,e fulmini, piccoli ...La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo di colore giallo valido a partire dalla mezzanotte fino alle 23.59 di domani, mercoledì 16 novembre, sulle zone 1, 2, ...I temporali potranno essere intensi e repentini. Saranno caratterizzati da incertezza previsionale e rapidità di evoluzione e potrebbero essere accompagnati da fulmini o grandine e raffiche di vento.