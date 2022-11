“Te lo giuro sui miei figli | ti uccido” | infermiera aggredita al pronto soccorso pediatrico del Santobono di Napoli

La discussione in merito alla somministrazione di un farmaco degenera in minacce di morte rivolte all'infermiera. Succede a Napoli , nell'ospedale Santobono . "Lomiei figli, ti uccido. Se mio figlio si sente male, ti uccido", è quanto si sente un uomo promettere all'infermiera pediatrica. La scena è stata ripresa in un video. Che poi ha pubblicato ...L'infermiera aggredita dai genitori In un filmato che riprende alcuni momenti dell'aggressione l'infermiera si sente dire da un uomo: 'Lomiei figli, ti uccido . Se mio figlio si sente male,...Terrore al Santobono, genitori in disaccordo sulla somministrazione di un farmaco mettono a soqquadro l'ospedale e minacciano di morte l’infermiera che deve essere nascosta in uno stanzino dalle colle ...Tiziano Ferro non si è mai nascosto "parlando di astrattismo" e, come ama rivendicare, nei suoi brani ha sempre riversato barili di "dolore, fragilità, solitudine, incomprensione e ricerca". Sincero n ...