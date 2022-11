Tatsuki Fujimoto torna su Twitter | il mangaka di Chainsaw Man era stato bloccato

Leggi su screenworld

(Di martedì 15 novembre 2022) L’eclettico, celebre perMan, è molto noto per la sua presenza sui social ed infatti fino a qualche giorno fa disponeva di un profilo ufficialeusato in maniera assai peculiare: impersonava sua sorella minore. Goliardia o strategia di marketing dagli esiti controproducenti visto che il social, ora in mano plurimiliardario Elon Musk, aveva deciso di bloccargli l’account. Andando ad analizzare nel dettaglio la situazione, il giovaneaveva osato abbastanza non tanto per la falsa immedesimazione ma per aspetti puramente “legali”. Il falso profilo, tale Koharu Nagayama, sottolineava di avere tredici anni e di frequentare il terzo anno di scuola elementare (andava “fiera” delle sue plurime bocciature). Come ben ...