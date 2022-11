Taekwondo | Mondiali 2022 | Park e Luo conquistano la medaglia d’oro | bronzo per Eissa e ?lgün Delude Alessio

Leggi su oasport

(Di martedì 15 novembre 2022) La prima giornata deididi Guadalajara, in Messico, è andata in archivio con risultati negativi e (va detto) sorprendenti per quel che riguarda la Nazionale Italiana: basti pensare all’eliminazione ai trentaduesimi di Giada Al Halwani (-57 kg femminile, sconfitta 0-2 dalla australiana Stacey Hymer) e soprattutto alla delusione di Simone, che ha visto infrangersi il sogno iridato al primo incontro valido per i sedicesimi di finale (-80 kg maschile, sconfitto 1-2 dal mongolo Azbayar Altangerel, eliminato poi da Mehran Barkhordari). Nella notte italiana sono state assegnate le medaglie iridate al termine di gare molto equilibrate e avvincenti, dove si è fatta sentire l’assenza degli azzurri (perlopiù quella di Simone, favorito alla vigilia per la conquista di una ...