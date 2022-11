Svolta alla Ferrari | addio Binotto | arriva Vasseur

(Di martedì 15 novembre 2022) Mattianon sarà più il team principal dellain F1 e al suo posto arriverà Fredericdall`Alfa Romeo. La notizia del clamoroso cambio al vertice del team del Cavallino riguarda la gestione della scuderia a partire dal prossimo gennaio ed è stata pubblicata dGazzetta dello Sport online., 54 anni, ingegnere francese, era stato sondato già la scorsa estate dal presidentesta John Elkann perché i vertici di Maranello stavano valutando un`alternativa a, opzione che poi non si era concretizzata.Tra le figure sondate anche quella di, forte del rapporto coi vertici del gruppo Stellantis costruito in questi anni di gestione della Sauber, brandizzata Alfa Romeo.costituisce una ...

22.20 Saman, arrestato in Pakistan il padrenel caso di Saman Abbas, la ragazza pakistana scomparsa il 30 aprile 2021 da Novellara (... La rivelazione in esclusivatrasmissione 'Quarto Grado'.E in questa linea si pone il progetto del nuovo stadio, che segnerà unaper la ... ancheluce dei noti rincari delle materia legati al quadro internazionale.È stato arrestato in Pakistan dalla polizia locale Shabbar Abbas, il papà di Saman, la ragazza di origini pachistane scomparsa e ...FIRENZE – Annunciate oggi, 15 novembre, le date del salone dedicato alla moda maschile contemporanea: Pitti Uomo 103 si svolgerà alla Fortezza da Basso di Firenze dal 10 al 13 gennaio 2023.