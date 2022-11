Superbonus | ancora pochi giorni per beneficiare del 110%

(Di martedì 15 novembre 2022) Gli ultimidelIl decreto Aiuti quaternon è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Di conseguenza restano in piedi le vecchie regole con ilal. Tempi strettissimi dunque per chi vuole approfittare della maxi - agevolazione le cui regole ...

Gli ultimi giorni delIl decreto Aiuti quaternon è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Di conseguenza restano in piedi le vecchie regole con ilal 110%. Tempi strettissimi dunque per chi ...... le misure per l'energia del governo Meloni Ilpasserà subito dal 110% al 90% e aumenteranno le concessioni per trivellare in mare. Aumenta il tetto di fringe benefit e contante,...«In Calabria gli interventi riferiti al 'Superbonus' con almeno un'asseverazione protocollata ... L'indagine rileva che «l'andamento è stato più favorevole nel comparto residenziale, che ha ancora ...PESCARA -Tornano in Abruzzo nella settimana dal 21 al 26 novembre le “Giornate FAI per le scuole 2022”, manifestazione tutta dedicata alle scuole che da undici anni il FAI – Fondo per l’Ambiente Itali ...