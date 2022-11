Summit Biden-Xi | si ricomincia a tessere il filo del dialogo tra le due potenze

(Di martedì 15 novembre 2022) Il presidente Usa Joee il leader cinese Xi Jinping si sono stretti, tra i sorrisi, la mano oggi a Bali e si sono seduti a un tavolo uno di fronte all'altro per undi oltre tre ore, su cui erano concentrati gli occhi del mondo, per quanto non fossero previsti particolari accordi. Di fatto un modo perre aildelpersonale, in un momento in cui le relazioni tra le prime due economie del mondo sono caratterizzate dall'acrimonia. Le prime parole dette dai due presidenti sono state concordanti: il mondo si attende da noi senso di responsabilità e che si eviti un conflitto. "Io sono determinato a tenere aperte le linee di comunicazione tra te e me personalmente e tra i nostri governi, perché i nostri due paesi hanno tante cose da affrontare e noi ...

...19 Il Cremlino non smentisce notizie di incontri con gli Usa a Ankara 10:43 G20, stretta di mano a Bali frae Xi 10:29 G20, Mosca: "Lavrov ora è in albergo, pronto per il". E pubblica il ...In primis quelli con il presidente degli Stati Uniti d'America, Joe, e il Presidente della ...visto che non sono esclusi scambi con altri leader internazionali a margine dei lavori del. '...Due giorni intesi, carichi di significato e ricchi di appuntamenti per mostrare a tutti che il governo italiano da lei guidato non è isolato ...I presidenti americano Joe Biden ed il cinese Xi Jinping si sono incontrati oggi nel bilaterale a Bali. Il colloquio è durato poco meno di tre ore. I due leader hanno concordato sul fatto che non si d ...