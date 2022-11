Sui profughi Meloni ha solo seguito la linea di Draghi

Leggi su iltempo

(Di martedì 15 novembre 2022) Ci sono agli atti alcune ferme prese di posizione del governo italiano sulla questione dei migranti che merita ricordare. Eccole: «L'Unione europea è in una situazione di stallo politico, dove è impossibile prendere una decisione che metta d'accordo i Paesi delle frontiere esterne e quelli dell'Est e del Sud, come l'Italia. Il problema dell'immigrazione va risolto in sede europea, e dobbiamo combattere per un accordo sulla redistribuzione dei migranti, tema su cui fino ad oggi non si è arrivati ad un punto». Poi: «Forse siamo il Paese meno discriminante e aperto il più possibile, ma anche noi abbiamo dei limiti e ora ci siamo arrivati. Noi cerchiamo di salvare vite umane, ma occorre anche capire che un Paese che accoglie non ce la fa più. I continui sbarchi stanno creando in Italia una situazione insostenibile». E infine: «Tra i Paesi dell'Unione esiste un'ampia convergenza ...