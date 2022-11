Su Letizia Moratti i Dem fanno bene a tenere il punto. Il commento di Ciardullo

Leggi su formiche

(Di martedì 15 novembre 2022) Molte cose sta sbagliando il Partito democratico in questi ultimi mesi. L’errore più clamoroso – neanche a dirlo – è stato quello di non riuscire a volgere in proprio favore una legge elettorale che porta il nome di uno dei suoi (ormai ex) principali esponenti, Ettore Rosato. Sulla partita delle alleanze in vista del congresso e delle regionali il dibattito è aperto: Cinque Stelle o Terzo Polo? Un dilemma che andrà risolto a monte, quando il Pd avrà scelto se essere un partito di centrosinistra a vocazione riformista o una forza di sinistra-centro sensibile alle sirene radical-populiste. Ammesso che il M5S possa considerarsi un partito di sinistra. Su una questione, tuttavia, i Demil, se mai vi riusciranno fino in fondo: la scelta di non candidare...