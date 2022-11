Stupro di gruppo nel motel | i tre arrestati | ' Era consenziente | l' avevamo pagata'

(Di martedì 15 novembre 2022) Sono accusati di aver stuprato per 12 ore una ragazza in undi Cornaredo (Milano). E di fronte al gip, i tre uominiper violenza sessuale e sevizie, si sono difesi dichiarando: 'Lei ...

La Repubblica

E la notte di passione promessa si trasforma in un vero e propriodi: insieme al 21enne si presentano infatti anche il fratello 23enne Xhentjan (detto Jack, che quella sera sta ...Gli auguzzini, arrestati con l'accusa di violenza sessuale continuata e di, non hanno dato ... La boria dei 3 albanesi dopo loÈ successo a Milano A Milano tre albanesi di 21, 23 e 29 anni sono stati arrestati per violenza sessuale di gruppo: sono accusati di avere abusato di una ragazza di origine haitiana… Leggi ...Così si difendono davanti al gip i tre uomini arrestati con l’accusa di aver violentato e seviziato per dodici ore una ragazza conosciuta in ...