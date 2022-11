Stranger Things | David Harbour parla dei sentimenti contrastanti nell' avvicinarsi alla fine della serie

(Di martedì 15 novembre 2022) L'attoreha rivelato in che modo affronta emotivamente l'addio a, lacreata dai fratelli Duffer.hatodidichiarando che prova deinei confronti dell'addio al mondo di Hawkins. L'attore ama infatti la collaborazione con i creatoriMatt e Ross Duffer, ma è inoltre felice di poter avere la liberà di lavorare ad altri progetti. In un'intervista rilasciata a ComicBook,ha dichiaratondo dell'ultima stagione di...

5 ha già mietuto le prime vittime tra i piani alti. La produzione della quinta e ultima stagione della fortunata serie Netflix è iniziata da ormai qualche settimana. I fratelli Matt e ...Millie Bobby Brown ha qualche problema con l'astronomia. La star diè diventata virale qualche anno fa per una vecchia intervista rilasciata durante la promozione di Enola Holmes in cui ha dichiarato che la Terra fosse piatta. In questi giorni, durante ...L'attore David Harbour ha rivelato in che modo affronta emotivamente l'addio a Stranger Things, la serie creata dai fratelli Duffer. David Harbour ha parlato della fine di Stranger Things dichiarando ...Stranger Things 5 ha già mietuto le prime vittime tra i piani alti. La produzione della quinta e ultima stagione della fortunata serie Netflix è iniziata da ormai qualche settimana. I fratelli Matt e ...