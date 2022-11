Stranger Things 5 | il tono rispecchierà quello della prima stagione

Leggi su screenworld

(Di martedì 15 novembre 2022) Ognidiha permesso ai creatori Matt e Ross Duffer di esplorare toni leggermente diversi, mescolando azione, horror e umorismo su vari livelli. A questo proposito, i creatoriserie Netflix anticipano che5 sarà molto più simile alla. Piuttosto che appoggiarsi a unspecifico, sarà un amalgama di tutto ciò che il pubblico ha imparato ad amare nel corso degli anni, il che significa non solo molti elementi di genere, ma anche molto cuore. La quinta e ultimadidovrebbe uscire su Netflix nonfine del 2024. “Lafinale, per come la ...