Stranger Things 5 | i dirigenti Netflix si sono messi a piangere quando i Duffer gli hanno letto la trama

(Di martedì 15 novembre 2022) I creatori diraccontato comereagito i vertici dialla lettura del pitch dell'ultima stagione. Preparate i fazzoletti! Sappiamo già che l'inizio della produzione della quinta stagione diavverrà nel 2023. In quest'ultimo periodo i creatori della serie, Matt e Rossiniziando a condividere diversi indizi sulla prossima stagione. Sebbene non abbiano rovinato la sorpresa o rivelato dettagli significativi,però sottolineato ciò che i fan devono aspettarsi nella quinta e ultima stagione: "Preparate i fazzoletti!". "Abbiamo consegnato la prima sceneggiatura un paio di settimane fa e siamo passati alla seconda. Andiamo avanti a tutto gas", ha rivelato Ross ...

5 ha già mietuto le prime vittime tra i piani alti. La produzione della quinta e ultima stagione della fortunata serie Netflix è iniziata da ormai qualche settimana. I fratelli Matt e ...Millie Bobby Brown ha qualche problema con l'astronomia. La star diè diventata virale qualche anno fa per una vecchia intervista rilasciata durante la promozione di Enola Holmes in cui ha dichiarato che la Terra fosse piatta. In questi giorni, durante ...I creatori di Stranger Things hanno raccontato come hanno reagito i vertici di Netflix alla lettura del pitch dell'ultima stagione. Preparate i fazzoletti!L'attore David Harbour ha rivelato in che modo affronta emotivamente l'addio a Stranger Things, la serie creata dai fratelli Duffer. David Harbour ha parlato della fine di Stranger Things dichiarando ...