Steve Jobs | venduti all' asta per 220mila dollari i suoi sandali

ha cambiato il mondo non solo con le sue innovazioni rivoluzionarie, ma anche con il suo stile di leadership aziendale e la moda di indossare i sandali. Questi amati Birkenstock sono ...Un paio di sandali indossati daè stato venduto all'asta da Julien's Auctions per quasi 220 mila dollari . E' il prezzo più alto mai pagato per dei sandali. Si tratta di un modello in camoscio della Birkenstock che risale ...Un paio di sandali indossati da Steve Jobs sono stati venduti all'asta da Julien's Auctions per quasi 220 mila dollari. Si tratta di un modello in camoscio della Birkenstock che risale alla metà degli ...I sandali di Steve Jobs, indossati tra gli anni '70 e gli '80 e battuti all'asta, sono stati ora venduti per oltre 218.000 euro. Cos'hanno di speciale Nulla, senza ...