Star Wars | Panini ha annunciato Chronicles of the Jedi

(Di martedì 15 novembre 2022). Questa mattinaComics, attraverso il numero 375 della rivista Anteprima, hala pubblicazione di un volume prezioso, dedicato aidell’Alta Repubblica. E’ in arrivo (data marzo 2023) l’opera intitolataThe High Republic – Chronacles of the– An illustrated guide to the Galaxy’s Golden Age. Un acquisto

Everyeye Cinema

... ma in una recente intervista a Collider, il creatore dello show Tony Gilroy ha smentito una teoria che nel frattempo si era diffusa molto tra i fan della serie: " Sì. Beh..., forse dovremo ...Studio Ghibli e LucasFilm si sono uniti per sorprendere i fan di Disney+ con il cortoZen - Grogu And Dust Bunnies , attualmente disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming.Zen - Grogu And dust Bunnies si presenta come una sorpresa per i fan di The ... Star Wars, Rian Johnson sullo spin-off:'Ne stiamo ancora parlando' La lista di alcuni calendari dell'avvento del natale 2022 dedicati al mondo Star Wars, Disney e Marvel. Clicca per leggere.Quali sono i set LEGO non più disponibili in catalogo dalla fine del 2022 Ecco l'elenco completo e aggiornato.