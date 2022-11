Sport in tv oggi | martedì 15 novembre | programma e orari di tutti gli eventi

(Di martedì 15 novembre 2022) Nonostante lo stop ai campionati di calcio, anche la giornata di15si preannuncia ricca diivi: ecco allora ilcon tutto il palinsestoivo sulle principali reti e piattaforme di. Per quanto riguarda il calcio si disputerà la prima partita della Coppa Italia di Serie C tra Sangiuliano e Juventus Under 23. Occhi puntati soprattutto sulle Atp Finals di Torino, che proseguono con altri due match della seconda giornata, che vedrà Nadal e Ruud affrontare rispettivamente Auger-Aliassime e Fritz. Nella notte sempre protagonista il grande spettacolo della Nba con ben sette partite. Di seguito allora ecco lazione di15. ...

Il Corriere dello, con Edmondo Pinna, scrive che ieri Trentalange ha riunito i suoi fedelissimi e che qualcuno voleva dimettersi.sarà riunito il Consiglio Federale per discutere il caso. ...Quest', invece, per la seconda giornata della competizione iridata in quel di Guadalajara, saranno di scena le seguenti categorie: - 87 kg maschile (con Roberto Botta ), - 62 kg femminile (con Cristina ...Formula 1, GP del Brasile: nella Sprint Race trionfo di Russell e prima fila tutta Mercedes. Bene Sainz secondo che perde cinque .... Pole position per Russell, che ha vinto la Sprint Race di ieri; se ...Il prossimo gennaio si terrà in Friuli-Venezia Giulia il Festival olimpico della gioventù europea (Eyof). Il comitato organizzatore italiano (Fedriga e il suo braccio destro Maurizio Dunnhofer) ha sce ...