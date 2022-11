“Spiriti” | in libreria la nuova raccolta di ritratti di FRANCESCA D’ALOJA

Ben presto le arene si riempiranno didi ogni genere che scateneranno contro di voi tutta ...possibilità (per chi se ne fosse dimenticato) di non poter aggiungere alla propriadigitale ...E si avvio verso una piccola. Trascorsero pochi minuti e lo vidi ritornare con un libro in ... Parla di morte, vita, fantasticherie, visioni e. Coglie l'abilità pirandelliana di ...Approda in libreria e fumetteria Aomanju – La foresta degli spiriti, il nuovo manga di Hisae Iwaoka per la linea Aiken di BAO.Disponibile dall'11 novembre il nuovo imperdibile manga di BAO, 'Aomanju - La foresta degli spiriti vol.1' di Hisae Iwaoka.